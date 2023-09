LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Von einem geparkten Pkw Skoda entwendeten Unbekannte beide Kennzeichentafeln. der Pkw war in Stadtroda am Bahnhof geparkt. Festgestellt hatte den Diebstahl am Montagnachmittag der Halter. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

