Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität in der Soester Innenstadt

Soest (ots)

Erneut hat die Polizei in Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität in der Soester Innenstadt durchgeführt.

Insgesamt wurden

- 17 Personenkontrollen durchgeführt - 5 Anzeigen wegen Ladendiebstahls gefertigt - 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Owi-Anzeige) wegen des Verstoßes gegen das Canabis-Gesetz und eine Owi-Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz geschrieben - weiterhin gab es noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Das Wetter war schön, was nicht nur den "normalen" Shopping-Begeisterten, sondern auch Kriminelle auf den Plan ruft und in die Innenstadt treibt.

Das nahmen auch die Kolleginnen und Kollegen zum Anlass, um sich in diesem Bereich mal näher umzusehen. Das Ganze sowohl mit uniformierten als auch mit zivilen Einsatzkräften. Von diesen wurden gezielt Ladengeschäfte, Spielplätze und Parkanlagen aufgesucht. Dabei konnten auf dem Spielplatz "Enger Weg" in der Soester Innenstadt zwei männliche Personen (20 und 24 Jahre alt aus Soest) festgestellt werden, die auf einer Bank Marihuana konsumierten. Eine der Personen führte 26,87 Gramm Marihuana und ein Einhandmesser mit sich. Zwei Ordnungswidrigkeiten nach dem CanG und eine nach dem WaffG wurden entsprechend gefertigt. Das Marihuana wurde zur Einziehung beschlagnahmt, das Messer sichergestellt. Beide Personen erhielten einen Platzverweis.

In der Brüderstraße wurde eine Jugendliche kontrolliert, die auf einem Elektrokleinstfahrzeug mit schwarzem Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Am späten Nachmittag erhielten die Kräfte des Sondereinsatzes Kenntnis von zwei Zuwanderern, die den Zaun der zentralen Unterbringungseinrichtung in Soest überstiegen hätten. Im Rahmen der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass diese Rucksäcke und Tüten voller Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro mitführten. Das Diebesgut ist mindestens fünf Geschäften in der Soester Innenstadt zuzuordnen. Hierzu wurden entsprechend fünf Strafanzeigen gefertigt. Bei den Dieben handelt es sich um einen 27- und einen 30-jährigen Algerier aus der ZUE Soest. Die beiden wurden nach Aufnahme des Sachverhaltes wieder entlassen.

Und wieder einmal zeigt sich dass solche Einsätze dringend notwendig sind. Daher werden sie auch weiterhin mit hoher Intensität weitergeführt und Verstöße und Straftaten konsequent verfolgt. Keiner der Straftäter soll sich in Soest sicher fühlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell