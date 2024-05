POL-OF: E-Scooter geklaut und unter Drogeneinfluss damit gefahren; 33-Jähriger im Schlossgarten Opfer von Räubern geworden; Transporter mit geklauten Fahrrädern und Werkzeugen gestoppt

Polizeipräsidium Südosthessen

1. E-Scooter geklaut und unter Drogeneinfluss damit gefahren - Hanau

(lei) Die Anzeige war kaum aufgenommen, da war sie auch schon geklärt: Ein 29-Jähriger erschien am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der Wache der Polizeistation Hanau I, um seinen E-Scooter als geklaut zu melden. Der Schilderung nach war sein angeschlossenes Gefährt an dem Nachmittag am Hanauer Hauptbahnhof gestohlen worden - so weit, so gut (oder auch schlecht in dem Fall). Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung kam dann eine andere Streife mit einem 49 Jahre alten Mann auf die Dienststelle, nachdem dieser zuvor im Straßenverkehr unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen sein soll - und zwar mit einem E-Scooter. Die Beamten schalteten schnell und zeigten dem 29-Jährigen den ebenfalls mit auf die Station gebrachten E-Scooter, den er erfreut als den seinen wiedererkannte. So wechselte das Elektrokleinstfahrzeug - so die amtliche Bezeichnung - letztlich wieder zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer, der die Dienststelle anschließend damit wieder verließ. Der 49-Jährige durfte dies danach ebenfalls, allerdings musste er eine Blutprobe da lassen und zudem darf er sich nun auf ein Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls einstellen.

2. 33-Jähriger im Schlossgarten Opfer von Räubern geworden - Hanau

(lei) Ein 33 Jahre alter Mann erschien am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, auf der Wache der Polizeistation Hanau I, um eine Raubstraftat zu seinem Nachteil anzuzeigen. Nach Angaben des Hanauers war er kurz zuvor im Schlossgarten (Nordstraße) unterwegs, als zwei Unbekannte plötzlich auf ihn einschlugen und ihm sein Mobiltelefon abnahmen. Anschließend machte sich das Duo aus dem Staub. Beide Räuber beschrieb der 33-Jährige als 30 bis 40 Jahre alt, wobei einer lockige Haare hatte und der andere ein schwarzes T-Shirt trug. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Transporter mit geklauten Fahrrädern und Werkzeugen gestoppt: Ermittlungen gegen 26-jährigen Fahrer - Bad Soden-Salmünster

(lei) Fahndungserfolg für die Polizei im oberen Kinzigtal: Auf der Landstraße zwischen Mernes und Hausen haben Polizeibeamte am Dienstagmorgen einen Kastenwagen gestoppt, nachdem sie einen Hinweis auf ein sich bewegendes GPS-Signal eines zuvor gestohlenen Fahrrads bekommen hatten. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten sie fest, dass mit diesem noch weitere geklaute Räder transportiert wurden. Ausgangspunkt der Entdeckung war der Anruf eines Mannes um kurz nach 6 Uhr. Er teilte den Beamten mit, dass er soeben das Tracker-Signal seines Pedelecs empfange, das ihm am Sonntagmorgen in der Salmünsterer Bahnhofstraße geklaut wurde (wir berichteten mit Meldung vom Montag). Eine herangeführte Streife stellte kurz darauf einen Renault Master fest, aus dem das Signal kommen musste, und hielt ihn an. Beim Blick in den Laderaum des Fahrzeugs erblickten die Ordnungshüter mehrere hochpreisige Pedelecs, darunter auch das des Mitteilers, sowie diverses Werkzeug. Eine Überprüfung der anderen Fahrräder ergab, dass weitere vier ebenfalls gestohlen waren - zwei davon in der vergangenen Woche in Sinntal. Neben den geklauten Bikes stellten die Ordnungshüter auch alle übrigen Räder sowie das Werkzeug sicher, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch diese Gegenstände unrechtmäßig erworben wurden. Der Fahrer des Wagens, ein 26 Jahre alter Mann, muss sich nun wegen Verdachts der Hehlerei strafrechtlich verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

