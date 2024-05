Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Selbstlaborat bei Durchsuchung sichergestellt

Offenbach (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei am Mittwochabend bei einem 25-jährigen Tatverdächtigen ein Selbstlaborat sichergestellt. Die Beamten waren zunächst gerufen worden um einen Streit zu schlichten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden sie auf den verbotenen Gegenstand aufmerksam. Die Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes wurden hinzugezogen, die den aufgefundenen Gegenstand gegen 2.30 Uhr in einer Feldgemarkung unschädlich machten. Dabei war ein lauter Knall zu hören. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach am Main, 30.05.2024, Pradel, PvD

