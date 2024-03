Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Unfallflüchtiger gibt Führerschein ab

Mühlacker (ots)

Ein 77-Jähriger soll in alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto zwei Leitpfosten beschädigt haben und anschließend geflüchtet sein.

Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, auf der Bundesstraße 35 bei Lienzingen in Richtung Maulbronn unterwegs gewesen zu sein. Er soll von der Fahrbahn abgekommen sein, hierbei zwei Leitpfosten beschädigt und daraufhin seine Fahrt fortgesetzt haben. Die Polizeibeamten trafen den 77-Jährigen wenig später an seiner Wohnadresse an und stellten starken Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein anschließend durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Wert von rund 2 Promille. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, den Führerschein behielten die Beamten ein.

Jona Freyer, Pressestelle

