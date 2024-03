Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung

Pforzheim (ots)

Aufgrund zweier Brände auf einem Grundstück in der Straße "Am Steinsee" am Donnerstagabend sowie am Freitagmorgen ermittelt die Kriminalpolizei.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand einer Gartenhütte am Donnerstagabend gegen 17:15 Uhr gerufen. Die Gartenhütte sowie ein angrenzendes Zelt wurden hierbei vollständig zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde ein erneuter Brand an der Örtlichkeit gemeldet. Nun stand ein Bauwagen, der ebenfalls auf dem Grundstück abgestellt war, in Brand. Gegen 8:00 Uhr waren die Löscharbeiten der Feuerwehr beendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind Gegenstand der Ermittlungen. Die bisher bekanntgewordenen Umstände begründen den Verdacht der Brandstiftung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell