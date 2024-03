POL-Pforzheim: (PF) Karlsbad/Pforzheim - Geschwindigkeitskontrollen auf der A 8 -ein Fahrverbot

Pforzheim (ots) - Eine Gartenhütte aus Holz wurde am Donnerstagnachmittag um 17:15 Uhr auf einem Gartengrundstück im Bereich Am Steinsee in Pforzheim ein Raub der Flammen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter (07231) 186-4444 zu melden. Jürgen Fabian Führungs- u. ...

