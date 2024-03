Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) BAB 8, Gem. Pforzheim - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer war am Donnerstagabend um 18:20 Uhr mit seiner BMW auf der Bundesautobahn 8 im Bereich Pforzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Als er an der Anschlussstelle Pforzheim-West von der Autobahn abfahren wollte, erkannte er einen Kleintransporter zu spät, der als ordnungsgemäß abgesichertes Pannenfahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen stand. Das Motorrad prallte gegen den linken Teil des Fahrzeughecks, schleuderte über die Fahrbahn und geriet in Brand. Der 50-jährige Motorradfahrer zog sich bei seinem Sturz tödliche Verletzungen zu. Ein weiterer Pkw überfuhr Trümmerteile, die auf der Fahrbahn lagen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 20.500 Euro. Die Autobahnpolizei Pforzheim zog in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Pforzheim einen Sachverständigen zur exakten Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzu. Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe blieb bis 21:47 Uhr voll gesperrt.

