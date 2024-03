POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Ermittlungserfolg nach Diebstählen aus Fahrzeugen

Ostelsheim (ots) - An insgesamt 13 Fahrzeugen haben Unbekannte von Montag auf Dienstag in Ostelsheim Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand begaben sich die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 13:00 Uhr und Dienstag 10:30 Uhr auf das Gelände eines Autohauses in der Calwer Straße und bauten an Transportern die Katalysatoren aus und ...

