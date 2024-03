POL-E: Oberhausen: 22-Jährige leblos aufgefunden - 1. Folgemeldung - Festnahme eines Tatverdächtigen

Essen (ots) - 45357 E.-Gerschede: Am 12. Januar dieses Jahres versuchten zwei unbekannte Täter, sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Pausstraße zu verschaffen. Der Hauseigentümer hatte eine Überwachungskamera im Garten installiert und konnte über eine Handy-App auf deren Bilder zugreifen. So konnte er sehen, wie sich die ...

mehr