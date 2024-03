Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Täter flüchtig: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Bankautomatenaufbruch

Calw (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben in den frühen Freitagmorgenstunden versucht, einen Geldautomaten in der Blumenhardtstraße in Möttlingen aufzubrechen. Nach bisherigem Kenntnisstand versuchten die Täter mit verschiedenen Werkzeugen, den in der Bank befindlichen Automaten gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Ein Zeuge wurde auf die hierdurch entstandenen Geräusche aus dem momentan leerstehenden Bankgebäude aufmerksam und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten gingen drei dunkelgekleidete Personen aus der Bank flüchtig, bestiegen drei bereitgestellte E-Scooter und flüchteten in Richtung der Straße "Am Graben". Kurz darauf trennten sich die Drei und einer der Flüchtenden setzte seine Flucht in Richtung Maienhofgasse fort, sprang dort von seinem E-Scooter und wurde dort über die angrenzenden Gärten aus den Augen verloren. Die anderen beiden Täter flohen auf ihren E-Scootern weiter in Richtung Unterhaugstett auf einen Feldweg.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, blieb die Suche nach den Flüchtigen bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Blumenhardtstraße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden. Zusätzlich werden in diesem Zusammenhang mögliche Geschädigte gesucht, deren E-Scooter entwendet wurde.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell