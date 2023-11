Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gestohlener Audi nach Unfall in Soest wieder aufgefunden - Zeugen gesucht

Salzkotten-Scharmede (ots)

In der Nacht zu Montag (06.11.) stahlen bislang unbekannte Täter ein älteres schwarzes Audi A 4 Cabrio, das vor einem Haus an der Bergstraße in Salzkotten-Scharmede geparkt war. Das amtliche Kennzeichen lautet PB-SJ 1601.

Dieses Auto wurde am Montagvormittag in Soest am Steinkuhlenweg mit eindeutigen Unfallspuren an Heck und Front aufgefunden.

Dazu korrespondierende Unfallorte konnten bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl des Audis machen? Wer hat das Fahrzeug im Bereich zwischen Salzkotten und Soest beobachtet oder kann Hinweise auf mögliche Unfälle geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

