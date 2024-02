Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Frau werden Einnahmen entrissen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 02.02.2024, gegen 10:45 Uhr, sind in Bad Säckingen einer Frau die Einnahmen eines Betriebes entrissen worden. Die 68 Jahre alte Frau befand sich unmittelbar vor dem Postamt in der Waldshuter Straße und hatte die Einnahmen eines Betriebes in einem schwarzen Stoffbeutel dabei, um sie einzuzahlen. Plötzlich soll von hinten ein Mann angerannt gekommen sein und habe ihr die Stofftasche weggenommen. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und erkannten eine zweite männliche Person, die dem Tatverdächtigen folgte. Beide flüchteten über den Rheinuferweg in Richtung Holzbrücke. Dort verlor sich ihre Spur. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung der beiden Tatverdächtigen.

Von diesen liegen folgende Beschreibungen vor:

1. Tatverdächtiger: ca. 170 cm groß und schlank, Anfang 20, langes schmales Gesicht, war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, dunkel bekleidet 2. Tatverdächtiger: ca. 175 cm groß, kräftige, trainierte Figur, 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit hellblauer Jacke und einer Mütze, womöglich Basecap

Die Polizei bitte um Mithilfe. Wem sind die beschriebenen jungen Männer aufgefallen und/oder kann Hinwiese zu Ihrer Identität geben. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt die sachdienlichen Hinweise unter der Telefonnummer 07761 934-500 entgegen.

