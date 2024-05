POL-GF: Kontrollen zur Fahrtüchtigkeit

Ehra-Lessien (ots) - Anfang April 2024 startete die Polizei Niedersachsen die landesweite Kampagne "Protect your bike". Im Rahmen derer bietet das Präventions-Team der Polizeiinspektion Gifhorn für alle Bürgerinnen und Bürger eine Fahrradregistrierung an. Diese findet am 22.05.2024, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien, Am Platz 10, statt. Für die ...

