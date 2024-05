Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Protect your bike - Fahrradregistrierung

Ehra-Lessien (ots)

Anfang April 2024 startete die Polizei Niedersachsen die landesweite Kampagne "Protect your bike". Im Rahmen derer bietet das Präventions-Team der Polizeiinspektion Gifhorn für alle Bürgerinnen und Bürger eine Fahrradregistrierung an. Diese findet am 22.05.2024, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien, Am Platz 10, statt.

Für die Registrierung sind das Fahrrad/ Pedelc, ein gültiger Ausweis und der Kaufbeleg erforderlich. Für die Registrierung eines Pedelecs sollte auch der Schlüssel zum Akku mitgebracht werden. Wer sein Fahrrad bereits registrieren ließ aber noch keinen Kennzeichenaufkleber hat, kann diesen dort ebenfalls erhalten. Kosten entstehen dafür nicht.

Weitere Informationen zum Schutz vor Diebstahl finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/so-schuetzen-sie-ihr-rad-vor-diebstahl/

