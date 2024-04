Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht nach Überholvorgang - Polizei sucht Zeugen

Weyhausen (ots)

Am Freitag, den 26.04.2024 gegen 13:15 Uhr kam es in der Neuen Straße in Weyhausen auf Höhe der dortigen Schule zu einem Verkehrsunfall. Ein blauer VW-T-Cross fuhr auf der Neuen Straße, um nach links in den Mittelweg abzubiegen. Beim Abbiegen wurde das Fahrzeug von einem schwarzen VW-Golf überholt. Während des Überholvorgang kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Anschließend flüchtete der Verursacher auf der Neuen Straße weiter in ortsauswärtige Richtung.

Der schwarze VW-Golf war nach Angaben von Zeugen auffällig getunt und hatte eine Abschleppöse in rot oder orange an der Vorderseite. An den Innenspiegeln des flüchtigen Fahrzeugs befanden sich auffällige rote Würfel. Aufgrund des Unfallgeschehens müsste der VW-Golf Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhausen unter Tel. 05362/947980 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell