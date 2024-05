POL-GF: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Stadt Gifhorn: "Christi Himmelfahrt" - Glasflaschen und Hochprozentiges auf den Schlosswiesen verboten

Knesebeck (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Fahrradfachgeschäft in Knesebeck ein; der Schaden des Diebesguts liegt im fünfstelligen Bereich. Um in das Geschäft an der Mittelstraße zu gelangen, brachen die Täter gegen 23:30 Uhr die Eingangstür gewaltsam auf. Von der Ausstellungsfläche schoben sie anschließend mehr als 10 hochwertige Fahrräder und Pedelecs ins Freie. ...

mehr