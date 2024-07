Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240701-2: Einbruch in Haus - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Täter flüchteten über Feld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, am späten Samstagabend (29. Juni) in ein Haus in Pulheim-Brauweiler eingebrochen zu sein. Zur Tatzeit sollen die Gesuchten laut Zeugenaussage dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe eine Zeugin gegen 23 Uhr Geräusche von einem Haus im Bereich der Erfurter Straße gehört. Anschließend habe sie die Täter auf dem Dach der Garage des Einfamilienhauses gesehen. Die Unbekannten seien in ein angrenzendes Feld geflüchtet.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und stellten dabei Hebelmarken an einer Terrassentür fest. Im Innern des Hauses hatten die Einbrecher mehrere Räume durchsucht. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell