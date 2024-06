Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 01.06.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begibt sich ein bislang unbekannter Täter über einen Zaun auf ein Firmengelände an der Lanzstraße in Ulbargen. Dort verschafft sich der Täter durch ein bislang unbekanntes Einwirken auf die Schlösser Zugang zu den Ladeflächen von insgesamt drei Transportern. Anschließend wird aus den Fahrzeugen eine Vielzahl an Werkzeugen entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Taschendiebstahl - 26553 Dornum, Am Bensjücht 1, Aldi Markt Am Donnerstag, 30.06.2024, in der Zeit von 16:00 - 16:30 Uhr, kam es im Aldi Markt zu einem Taschendiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete einer 59-Jährigen aus Dornum ihre Geldbörse aus der Jacke. Neben Bundespersonalausweis, Führerschein und einer EC Karte, wurde Bargeld in Höhe von ca. 320,- EUR entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dornum, 04933/992750 oder Polizei Norden, 04931 / 9210.

Sachbeschädigung - 26506 Norden, Donaustraße 17 In der Nacht von Donnerstag, 30.05.24, auf Freitag, 31.05.24, zerkratzen unbekannte Täter den Lack eines abgestellten PKW's Ford Kuga. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe bisher unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise werden erbeten; Polizei Norden, 04931/9210.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige- Sonstiges -Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige- Verkehrsgeschehen Verkehrsunfallflucht Am Freitagmittag kam es in der Lessingstraße/Up de Gast in Wittmund zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 7jährige Radfahrerin aus Wittmund wollte dort die Fahrbahn überqueren und wurde von einem Radfahrer übersehen. Dabei fuhr der unbekannte Radfahrer dem Kind über die Beine. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Freitagmittag kam es in Esens, Jücherstraße/Anton-Esen-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 80jähriger Radfahrer aus Esens wollte sich aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Jücherstraße in den fließenden Verkehr einordnen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 19jährigen Radfahrer aus Esens, der dem Straßenverlauf aus der Jücherstraße in die Anton-Esen-Straße folgen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der 80jährige stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde zunächst einem Krankenhaus zugeführt.

Sonstiges

-Fehlanzeige-

