Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Radfahrerin schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Marienhafe schwer verletzt worden. Gegen 10.40 Uhr parkte ein 49 Jahre alter Autofahrer seinen Audi auf Höhe des Rathauses in der Straße Am Markt. Als er aus dem Auto aussteigen wollte, übersah er beim Öffnen der Fahrertür eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie wurde von der Autotür getroffen und stürzte. Die 62-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am Bein und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

