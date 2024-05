POL-AUR: Friedeburg - Gegen Zaun gefahren und geflüchtet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Gegen Zaun gefahren und geflüchtet

In Friedeburg ist ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall geflüchtet. Der Autofahrer stieß vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen einen Zaun in der Straße Am Bürgerhaus. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Autofahrer unerlaubt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 14.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.50 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

