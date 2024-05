Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrer nach Unfall gesucht/Großefehn - Zeugen nach Überholmanöver gesucht/Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer nach Unfall gesucht

In Aurich hat es Mittwoch einen Unfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 17.50 Uhr ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten auf der Egelser Straße in Richtung Fockenbollwerkstraße. Der Rettungswagen war dabei, eine vor ihm fahrende 29-jährige Ford-Kuga-Fahrerin zu überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Autos bremste der Rettungswagen ab und scherte wieder hinter dem Ford ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Gesucht wird nun der entgegenkommende Pkw. Hierbei soll es sich um einen blauen Sprinter mit weißer Aufschrift handeln. Am Heck des Autos befand sich eine Leiter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Großefehn - Zeugen nach Überholmanöver gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag ein Überholmanöver in Großefehn gesehen haben. Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 14.20 Uhr mit seinem schwarzen Audi auf dem Postweg in Richtung Großefehn. Zwischen Strackholt und Spetzerfehn überholte er einen derzeit unbekannten Traktorfahrer. Im Anschluss wollte er trotz Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden grauen Dacia überholen. Ein Unfall konnte nur verhindert werden, weil sowohl der 32-jährige Dacia-Fahrer als auch der entgegenkommende Autofahrer stark abbremsten. Die Polizei sucht nun den Traktorfahrer, den Autofahrer aus dem Gegenverkehr oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Großefehn unter 04943 925660 zu melden.

Wiesmoor - Unfallflucht

Am Dienstag ist ein Unfallverursacher in Wiesmoor geflüchtet. Ein Lkw-Fahrer fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Friedeburg. Auf Höhe der Hausnummer 144 stieß der Lkw während der Fahrt gegen den Seitenspiegel eines Dacia, welcher auf einem Parkstreifen abgestellt war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise zu dem Lkw-Fahrer nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell