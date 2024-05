Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Mountainbike gestohlen

Ein hochwertiges Mountainbike ist am Samstag in Osteel gestohlen worden. Zwischen 15 Uhr und 20 Uhr machten sich Unbekannte an einem verschlossenen schwarzen Mountainbike der Marke Fischer zu schaffen und entwendeten es. Der Diebstahl ereignete sich im Bereich einer Bushaltestelle an der Brookmerlander Straße Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Traktor kollidiert mit Auto

Ein Traktorfahrer ist am Mittwoch in Aurich-Spekendorf mit einem Autofahrer kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Traktorfahrer gegen 9.40 Uhr auf der Straße Zum Lukmoor in Fahrtrichtung Spekendorf. Hierbei übersah er einen 54-jährigen Mitsubishi-Fahrer, der von rechts aus der Siedlerstraße kam und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 54-jährige Autofahrer wurde vermutlich schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Aurich ereignet. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr stieß ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Baumarkts gegen das Heck eines roten Ford Kuga und flüchtete anschließend. Es kommen insgesamt drei Parkplätze als Unfallörtlichkeiten in Betracht, da der Wagen in dem genannten Zeitraum vor Baumärkten in der Emsstraße, im Dreekamp und in der Arentestraße stand. Möglicherweise haben Zeugen den Unfall beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Brandgeschehen

Krummhörn/Pewsum - Busse in Brand geraten

Aus bisher ungeklärter Ursache sind in der Nacht zu Mittwoch auf einem Busbahnhof in der Gemeinde Krummhörn zwei Linienbusse in Brand geraten. Um kurz nach 1 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Olympiastraße in Pewsum gerufen. Zwei Linienbusse, die auf einem Busbahnhof abgestellt waren, hatten Feuer gefangen und brannten vollständig aus. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Ein Übergreifen der Flammen auf einen dritten Bus konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

