Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Berauscht gefahren/Brockzetel - Unfall mit Pedelec/Ihlow - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht gefahren

Am Montag hielten Polizeibeamte einen Autofahrer in Aurich an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle auf der Leerer Landstraße erhärtete sich der Verdacht, dass der 38-jährige Fahrer unter Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf Amphetamin. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Brockzetel - Unfall mit Pedelec

In Brockzetel stießen am Montag ein Auto und ein Pedelec zusammen. Eine 84-jährige Pedelec-Fahrerin wollte gegen 13.45 Uhr, auf Höhe der Straße Zum Alten Moor, die Brockzeteler Straße überqueren. Dabei übersah sie den bevorrechtigten 57-jährigen Daimler-Fahrer, welcher in Richtung Egels unterwegs war. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die 84-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ihlow - Unfallflucht

Am Samstag ist ein Autofahrer nach einem Unfall in Ihlow geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Reitplatzes in der Straße 2.Querweg gegen einen weißen Hyundai. Das Fahrzeug wurde dadurch an der linken hinteren Autoseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von 7 Uhr bis 9.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell