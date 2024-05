Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Nach Unfall geflüchtet/Aurich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Freitag ist ein Unfallverursacher in Aurich geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wallinghausener Straße gegen einen schwarzen VW Golf. Dadurch wurde die Front des Fahrzeugs beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Am Wochenende hat es eine Unfallflucht in Aurich gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr auf dem Parkplatz eines Mehrfamileinhauses in der Blumenstraße gegen einen grauen Mercedes-Benz. Das Auto wurde dadurch an der hinteren, rechten Fahrertür beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Fahrer. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 18.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell