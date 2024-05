Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 25.05.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Einbruch in Firmengebäude

Aurich - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Korbweidenstraße in Aurich ein. Die Büroräume wurden betreten und Schränke durchwühlt. Anschießend verließen die Täter das Objekt mit Diebesgut. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

Unter Drogeneinfluss einen PKW geführt

Aurich - Am Freitagmorgen, um 09:55 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW in der Große Mühlenwallstraße in Aurich. Da beim 31-jährigen Fahrzeugführer der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand, wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Wiesmoor - Eine 18-jährige Frau aus Wiesmoor befuhr am Samstagmorgen, gegen 02:50 Uhr, mit ihrem PKW die Oldenburger Straße stadteinwärts. Plötzlich nahm sie in der Dunkelheit eine Person wahr, die sich auf ihrem Fahrstreifen befand. Hierbei handelte es sich um einen 45-jährigen Mann aus Wiesmoor. Trotz eines Ausweichmanövers wurde der Fußgänger vom PKW erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Altkreis Norden

Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin Norden - Am Freitagabend, gegen 18:20 Uhr, kam es in der Heerstraße in Norden zu einem Zusammenstoß zwischen einer 86 Jahre alten Fußgängerin aus Norden und einem 44-jährigen Radfahrer aus Osteel. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der männliche Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als 2,5 Promille. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Pkw nicht versichert

Norden - Ein 43-jähriger Mann aus Berumbur befuhr am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, mit seinem Skoda den Bereich des Fräuleinshof in Norden. Es konnte im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle festgestellt werden, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz mehr besteht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Fahrt unter berauschenden Mitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis Friedeburg - Am Freitagabend, um 21:25 Uhr, überprüfte eine Funkstreifenwagenbesatzung den Fahrer eines Kleintransporters in der Mühlenbergsstraße in Friedeburg. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 41 -jährigen Friedeburger Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von etwas mehr als 1,3 Promille. Zudem räumte der Mann die Einnahme von Betäubungsmitteln ein. Weiter musste der Mann eingestehen, dass er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das war aber noch nicht alles. Schließlich stellten die Beamten fest, dass sich im Fahrzeug griffbereit ein Dolch befand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafverfahren und eine Ordnungswidrigkeit wurden eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Friedeburg - Am Freitagvormittag verlor ein noch unbekanntes Fahrzeug an der Einmündung Friedeburger Straße/ Marxer Hauptstraße in Friedeburg- Strudden mutmaßlich Kühlflüssigkeit. Dies wurde einer 55 Jahre alten Friedeburgerin mit ihrem Motorrad zum Verhängnis, als diese in Richtung Marx abbiegen wollte. Die Frau kam ins Rutschen und zu Fall. Durch den Sturz wurde die Frau schwer verletzt, das Motorrad beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 9110 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Friedeburg - Am Freitag, um 13:40 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen ein Hallentor eines Betriebes in der Straße Im Gewerbepark in Friedeburg-Marx. An dem Hallentor entstand Sachschaden. Durch das Fahren gegen das Tor wurde ein Alarm ausgelöst. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462/ 9110 zu melden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Friedeburg - Am Freitagabend, um 20:45 Uhr, nutzte ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Friedeburg das Motorrad seines Vaters für eine "Spritztour". Auf der Horster Straße in Friedeburg, die zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist, kam der Jugendliche alleinbeteiligt zu Fall und zog sich durch den Sturz Verletzungen am Bein zu. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche aufgrund seines Alters noch nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheines sein konnte. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen und damit auch nicht versichert.

