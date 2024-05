POL-AUR: Ochtersum - Peugeot-Fahrer gesucht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Ihlow/Riepe - Einbruch in Bäckerei In eine Bäckerei in Riepe ist in dieser Woche eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale an der Friesenstraße und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten ...

