POL-AUR: Ihlow/Riepe - Einbruch in Bäckerei

Norden - E-Scooter entwendet

In eine Bäckerei in Riepe ist in dieser Woche eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale an der Friesenstraße und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Vor einer Kirche in Norden wurde am Donnerstag ein E-Scooter gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen E-Scooter der Marke Ninebot. Die Tat ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr in der Straße Am Markt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

