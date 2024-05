Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Mähroboter gestohlen

In Hage wurde am Dienstag ein Rasenmähroboter aus einem Garten gestohlen. Die Tat ereignete sich vermutlich gegen 23.30 Uhr auf einem Grundstück in der Straße Hilgenbur. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Auf der Itzendorfer Straße in Norden hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 40-jährige VW-Fahrerin war gegen 11 Uhr in Richtung Norddeicher Straße unterwegs und wollte ein Fahrzeug der Kreisstraßenmeisterei überholen. Eine Opel-Fahrerin hinter ihr hatte jedoch auch zum Überholen angesetzt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 43-jährige Opel-Fahrerin ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Die Frau im Opel und ihre 34-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Aurich - Geschädigter Autofahrer gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Aurich sucht die Polizei einen geschädigten Autofahrer. Gegen 11.45 Uhr fuhr ein VW-Fahrer auf der Großen Mühlenwallstraße in Fahrtrichtung Von-Jhering-Straße und wollte nach rechts Richtung Tannenhausen abbiegen. Beim Spurwechsel stieß er gegen ein anderes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher meldete sich im Nachgang bei der Polizei. Der Geschädigte ist bisher jedoch nicht bekannt. Dieser wird gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Radfahrerin angefahren

Am Fußgängerüberweg im Fischteichweg in Aurich kam es am Mittwoch zu einem Unfall. Gegen 13.25 Uhr fuhr ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer auf dem Fischteichweg in Richtung Fockenbollwerkstraße, als eine 18-jährige Radfahrerin vom Bürgermeister-Hippen-Platz kam und die Straße am Fußgängerüberweg in Richtung Einkaufszentrum überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Marienhafe - Pedelec-Fahrerin nach Unfall gesucht

Eine Frau auf einem Pedelec ist am Dienstag nach einem Unfall in Marienhafe geflüchtet. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr kollidierte sie nach ersten Erkenntnissen in der Burgstraße im Bereich einer Tankstelle mit einem VW Golf. Der VW-Fahrer wollte das Tankstellengelände verlassen, als die Pedelec-Fahrerin auf das Gelände fuhr und mit dem Auto zusammenstieß. Die Frau stürzte und setzte dann ihre Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Pedelec-Fahrerin unter 04931 9210.

