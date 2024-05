Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Norden - Gartenzaun beschädigt/Aurich - Unfallbeteiligter gesucht/Aurich - Unfallflucht/Krummhörn - Unfall mit schwerverletzten Radfahrerin

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag war ein Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Norden unterwegs. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde von Polizisten in der Bahnhofsstraße angehalten und kontrolliert. Da der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Gartenzaun beschädigt

Bereits Anfang vergangener Woche kam es im Weidenweg in Norden zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen Montag, 13.05.2024, 22 Uhr, und Dienstag, 14.05.2024, 16 Uhr, mit einem Gartenzaun und verursachte Sachschaden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Regulierung und fuhr davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallbeteiligter gesucht

Am Dienstag hat es in Aurich einen Unfall mit einem Rettungswagen gegeben. Ein Rettungswagen fuhr gegen 11.15 Uhr, im Rahmen einer Einsatzfahrt, auf der linken Fahrspur der Emder Straße in Richtung Von-Jhering-Straße. Auf Höhe des Kinos touchierte der Rettungswagen mit dem rechten Außenspiegel einen weißen Transporter, welcher auf dem rechten Fahrstreifen, in die gleiche Richtung fuhr. Aufgrund der Dringlichkeit des Einsatzes war es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei sucht den Fahrer des weißen Transportes. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Ein unbekannter Unfallverursacher ist am Wochenende in Aurich geflüchtet. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen BMW in der Schulstraße. Dadurch wurde der BMW im hinteren Bereich beschädigt. Im Anschluss des Zusammenstoßes entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 11 Uhr.

Krummhörn - Unfall mit schwerverletzten Radfahrerin

Am Dienstag hat es in der Krummhörn einen Unfall mit einer schwer verletzten Person gegeben. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer fuhr gegen 17 Uhr auf der Straße Am Gemeindegarten in Richtung Uttum. Der Mann fuhr gegen eine 68-jährige Radfahrerin, die in die gleiche Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher kam auf einem Feld zu stehen und verletzte sich leicht. Ein medizinischer Notfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

