POL-AUR: Wittmund - Verkehrsteilnehmer gefährdet: Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Einbruch in Wohnhaus Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Aurich eingestiegen. Zwischen Sonntag, 6.30 Uhr, und Montag, 0.30 Uhr, betraten die Täter ein Grundstück in der Popenser Straße und verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Es ...

