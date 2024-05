Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Krummhörn - Auffahrunfall

Dornum - Unfallflucht

Dornum - Traktorfahrer gesucht

Norden - Unfall im Kreisverkehr: Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Freepsum - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Auf der Freepsumer Landstraße in der Gemeinde Krummhörn kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Um kurz nach 23 Uhr fuhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer durch Freespsum und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Buswartehäuschen und landete in einem Graben. Der 37-Jährige wurde mutmaßlich schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Krummhörn - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Krummhörn sind am Montag drei Personen verletzt worden. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine 53-jährige VW-Fahrerin auf der Schoonorther Straße in Richtung Norden und musste verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 21-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die 53-Jährige, der 21-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden an den Fahrzeugen.

Dornum - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Pfingstwochenende in Dornum ereignet. In der Strandstraße touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten grauen Skoda Rapid und beschädigte den Wagen an der hinteren Beifahrertür. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 19.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Dornum - Traktorfahrer gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines Traktors, der am Donnerstag auf der Störtebekerstraße in Dornumersiel unterwegs war. Gegen 18.50 Uhr touchierte der Traktor mit seinem Heuwender im Kurvenbereich einen entgegenkommenden blauschwarzen Renault Captur am Außenspiegel. Der Fahrer des Traktors wird gebeten, sich unter 04933 992750 zu melden.

Norden - Unfall im Kreisverkehr: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in der Heerstraße in Norden ereignet hat. Gegen 14 Uhr stießen im dortigen Kreisverkehr ein weißer Mercedes und ein blauer BMW zusammen. Der 20-jährige BMW-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell