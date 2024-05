Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 18./19.05.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Mann sprang auf Flucht in einen Kanal

Einen etwas zeitintensiveren Einsatz hatte die Auricher Polizei in der Nacht zu Sonntag, nachdem Anwohner eine aggressive Person meldeten. Zunächst hatte sich ein Mann mittleren Alters lediglich extrem lautstark im öffentlichen Verkehrsraum verhalten, bis er jedoch Bedrohungen gegenüber anderen Personen aussprach. Den eingesetzten Beamten gelang es erst nach etwa 3 Stunden, den 40-jährigen Verursacher aus dem Landkreis Friesland zu stellen. Bei Eintreffen der Beamten hatte der Verursacher sich bereits mit einem Pkw entfernt. Eine Funkstreife konnte den Pkw zwar zeitnah aufspüren, jedoch hielt dieser nach kurzer Flucht im unmittelbaren Nahbereich eines Kanals an, sprang dort ins Wasser und schwamm den Beamten in Richtung des gegenüberliegenden Ufers davon. Fortan intensivierte die Polizei die Maßnahmen, da unter anderem aufgrund der Fahrmanöver von einer deutlichen Alkoholisierung ausgegangen werden musste. Als der Friesländer erneut aufgespürt werden konnte, sprang dieser wiederum in den Kanal und musste letztlich durch die Beamten unter erheblicher Gegenwehr aus dem Wasser gezogen werden. Auch gegen weitere Maßnahmen wehrte sich der Mann deutlich. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Weiteren wird sich der 40-Jährige auch wegen Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Opfer durch Kopfstoß verletzt

In der Nacht zu Samstag, den 18.05.2024, ereignete sich kurz vor 01:00 Uhr ein Körperverletzungsdelikt in einer Musikkneipe in der Bülowallee auf der Insel Norderney. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst dem 51-jährigen Opfer ein Bein zu stellen. Als sich das Opfer umdrehte, versetzte der Täter dem 51-Jährigen einen Kopfstoß und einen Faustschlag in das Gesicht. Das Opfer erlitt in Folge der Tathandlung Gesichtsverletzungen. Hinweise, die zu der Aufklärung der Taten beitragen können, nimmt die Polizei Norderney unter Telefon 04932 92980 entgegen.

Norderney - Gemeinschaftliche Körperverletzung

Zu einer gemeinschaftlichen, gefährlichen Körperverletzung kam es in der Nacht zu Sonntag, gegen 00:45 Uhr, auf dem Festivalgelände "Am Januskopf" auf Norderney. Nach einem vorangegangenen, verbalen Streit schlug und trat eine vierköpfige Personengruppe auf einen 29 Jahre alten Mann aus Mainz ein. Durch das körperliche Einwirken der Täter stürzte das Opfer zusätzlich durch einen Zaun. Der 29-Jährige erlitt durch die Tathandlung Kopf- und Gesichtsverletzungen. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter Telefon 04932 92980 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Dornum ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 47-Jähriger Pkw-Führer schwer verletzt wurde. Nachdem sich auf der Bahnhofstraße zunächst zwei landwirtschaftliche Gespanne, bestehend je aus einem Trecker und einem Güllefass, im Begegnungsverkehr seitlich touchierten, geriet eines der Güllefässer ins Schaukeln. Das Fass kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des Pkw geriet mit seinem Fahrzeug in einen angrenzenden Entwässerungsgraben und verletzte sich hierbei schwer. Auch das landwirtschaftliche Fahrzeuggespann geriet in den Graben und musste geborgen werden. Der Fahrer des unfallbeteiligten Pkw wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrer der landwirtschaftlichen Gespanne blieben unverletzt.

Norden - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

In der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr, bis Samstag, 14:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher mutmaßlich beim Vorbeifahren den grünen Pkw VW Golf des Geschädigten, welcher zum Unfallzeitpunkt am Straßenseitenrand des Warfenweges in Norden geparkt stand. Infolge der Kollision entstand Sachschaden an dem Außenspiegel des VW Golf. Im Anschluss an den Verkehrsunfall flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931 921 115 entgegen.

Sonstiges

Norddeich - Heurundballen geraten in Brand

Zu einem Brand von insgesamt 40 Heurundballen kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, auf einer landwirtschaftlichen Fläche an der Itzendorfer Straße in Norddeich. Die zu einer Deichform aufgeschichteten und mit einer Plane abgedeckten Heurundballen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch alarmierte Feuerwehrkräfte konnte das Feuer gelöscht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 921 115 zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstagvormittag, um 10:15 Uhr, befuhr eine 26-jährige Frau aus der Samtgemeinde Esens mit ihrem Renault die Radarstraße in Friedeburg. Vor der 26-Jährigen fuhr ein weiterer Pkw und davor ein 18-jähriger Friedeburger mit einem Traktor-Gespann. Die 26-Jährige führte ein Überholmanöver durch. Während des Überholvorgangs bog der Traktorfahrer nach links ab, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Die Frau aus der Samtgemeinde Esens wurde leicht verletzt und es entstand ein Schaden in niedriger, fünfstelliger Summe.

Sonstiges

Ardorf - Brand einer Jagdhütte

In Ardorf brannte Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, eine alte Jagdhütte, die etwas abgelegen von der Utarper Straße stand. Auch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Ardorf konnte ein vollständiges Abbrennen der Hütte nicht verhindern. Personen, die verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen hatten, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell