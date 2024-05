Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Auto

Aurich - Pedelec gestohlen

Aurich - Unfallbeteiligter gesucht

Aurich - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Großefehn - Wohnhaus brannte

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Auto

In Aurich kam es am Donnerstag zu einem Diebstahl. Bislang Unbekannte öffneten zwischen 19.40 Uhr und 19.50 Uhr auf einem Parkplatz im Wasserwerksweg einen abgestellten Mazda. Aus dem Fahrzeug wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Aurich - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben am Donnerstag ein Pedelec in Aurich gestohlen. Entwendet wurde ein E-Mountainbike der Marke Ghost in der Norderstraße. Die Tatzeit ist zwischen 17.10 Uhr und 19 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallbeteiligter gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitagmorgen einen Unfall in Aurich verursacht hat. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Unbekannte gegen 7.30 Uhr mit einem schwarzen Kleinwagen auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Pferdemarktkreuzung. Kurz vor der Haltestelle Ostertor wechselte er plötzlich auf die linke Spur und touchierte hierbei einen VW Caddy, dessen Fahrer daraufhin gegen einen grauen VW Golf stieß. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Kleinwagens unter 04941 606215.

Aurich - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Eine Jugendliche auf einem E-Scooter ist am Donnerstag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Die 17-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr von einem Verbindungsweg auf die Fahrbahn des Stoppelwegs und übersah hierbei eine von rechts kommende 62-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Brandgeschehen

Großefehn - Wohnhaus brannte

Zu einem Brandgeschehen kam es am Donnerstag in Ostgroßefehn. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Diematsweg geriet gegen 13.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die 63 und 67 Jahre alten Bewohner des Hauses konnten frühzeitig von einem Nachbarn gewarnt und aus dem Haus begleitet werden. Verletzt wurde niemand. Der Dachstuhl brannte im weiteren Verlauf vollständig aus. Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell