POL-AUR: Aurich - Auffahrunfall/Norden - Unfall mit schwer verletztem Radfahrer/Aurich - Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - E-Scooter entwendet Unbekannte haben am Mittwoch einen E-Scooter in Norden gestohlen. Die Täter entwendeten das Fahrzeug der Marke Segway an einem Gymnasium in der Norddeicher Straße in der Zeit von 7.50 Uhr bis 13 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210. Osteel - Pkw zerkratzt Unbekannte Täter haben in Osteel ein Auto zerkratzt. Ein in der ...

