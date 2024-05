Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Radfahrer mit E-Scooter kollidiert

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der am Dienstag in Aurich mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen ist. Auf dem Radweg der Sandhorster Allee fuhr gegen 12.30 Uhr ein 14-Jähriger mit einem E-Scooter in Richtung Südeweg, als ein bislang unbekannter Radfahrer aus dem Gärtnerweg kam und beim Einbiegen mit dem E-Scooter kollidierte. Der 14-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der Radfahrer soll noch kurz mit dem Jungen gesprochen haben, dann aber seine Fahrt in Richtung Hoheberger Weg fortgesetzt haben. Er wird beschrieben als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte braungraues Haar, trug eine schwarze Lederjacke und eine beigefarbene Cordhose. Er war mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Dornum - Fahrer eines dunklen VW Tiguan gesucht

Auf der Schöpfwerkstraße in Dornum hat sich am Mittwochmorgen eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 7.10 Uhr im Ortsteil Westeraccumersiel unterwegs und überholte zwischen Westerburer Polder und einem Wohnmobilstellplatz einen Fahrradfahrer. Hierbei hielt der Autofahrer offensichtlich zu wenig Abstand und touchierte den 32-jährigen Fahrradfahrer am Arm. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer soll noch kurz angehalten, dann aber zügig weitergefahren sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Tiguan gehandelt haben. Die Polizei Dornum bittet um sachdienliche Hinweise unter 04933 992750.

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch in Osteel. Auf der Schoonorther Landstraße fuhr gegen 7.25 Uhr ein unbekannter Lkw-Fahrer und touchierte im Begegnungsverkehr den Außenspiegel eines orangefarbenen Lkw. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein nachfolgender Skoda beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er fuhr einen roten Lkw, an dem nun der linke Außenspiegel ebenfalls beschädigt sein dürfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

In Aurich hat sich zwischen Montag- und Dienstagnachmittag eine Unfallflucht ereignet. In der Von-Bodelschwingh-Straße stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf Höhe der Hausnummer 18 gegen einen grauen VW Polo und entfernte sich dann unerlaubt von der Örtlichkeit. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Marienhafe - Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Eine 41-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend in Marienhafe von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau war gegen 21.10 Uhr auf der Straße Tjücher Moortun in Richtung Bundesstraße unterwegs und geriet plötzlich mit ihrem Opel nach rechts in einen Entwässerungsgraben. Sie blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten jedoch bei der Frau einen Atemalkoholwert von mehr als 1,9 Promille fest. Der 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es wartet sie ein Strafverfahren.

