Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Neuried/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben über das vergangene Wochenende mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt.

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Neuried/Altenheim wurde in dessen Fahrzeug ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Um kurz vor Mitternacht wurde am Grenzübergang Kehl Europabrücke bei einem ebenfalls französischen Staatsangehörigen ein Reizstoffsprühgerät ohne erforderliche Kennzeichnung aufgefunden. Der 45-Jährige bewahrte dies in seinem Fahrzeug auf. Bei der Kontrolle eines 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen im Kehler Stadtgebiet wurde in dessen Jackentasche ein Schlagring aufgefunden. Auch fündig wurden die Beamten bei zwei 19- und 23- Jährigen. Die beiden französischen Staatsangehörigen wurden nach ihrer Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Kehl Europabrücke kontrolliert. Sie führten verbotenerweise ein Karambit Messer und einen Schlagring mit sich. Die betroffenen Personen müssen nun mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen.

