Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Appenweier/Baden-Baden (ots)

Gestern Morgen haben Beamte der Bundespolizei an der Tank-und Rastanlage Renchtal an der BAB 5 einen rumänischen Staatsangehörigen festgestellt. Gegen den 18-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges. Der Mann wurde gestern Nachmittag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht vorgeführt und anschließend in das Gefängnis eingeliefert. Eine weitere Festnahme erfolgte gestern Mittag am Bahnhof in Baden-Baden. Ein 27-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger nutzte einen ICE von Freiburg nach Baden-Baden ohne gültigen Fahrschein. Das Zugpersonal verständigte die Bundespolizei. Auf der Dienststelle wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bestand. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen ebenfalls in das Gefängnis eingeliefert.

