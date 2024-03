Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperverletzung am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Gestern Abend gegen 23:30 Uhr kam es am Bahnhof in Offenburg auf Bahnsteig 3 zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Reisenden. Ein 30-jähriger senegalesischer Staatsangehöriger fragte den späteren Geschädigten zunächst nach einer Zigarette. Als dieser verneinte, wurde der Mann aus dem Senegal ausfällig und aggressiv. Er stieß den Geschädigten vor die Brust woraus ein Gerangel entstand. Hierbei schlug er ihm mehrfach mit der Hand in das Gesicht. Der Geschädigte wurde leicht am Auge und an der Lippe verletzt. Der Sachverhalt wurde durch mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei aufgenommen.

