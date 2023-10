Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Pastoratsweide

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, 17.10.2023, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 17.05 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der "Pastoratsweide" in Ascheberg ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

