POL-COE: Nottuln, Heller/Autofahrer unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 14.10.2023 bis 16.10.2023 in mindestens zwei Dachbodenlagerräume in einem Mehrfamilienhaus in Dülmen auf dem Ostring ein. Hierzu brachen sie Vorhängeschlösser auf. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

