BPOLI-OG: Falsche Dokumente in Kehl

Appenweier/Baden-Baden (ots) - Gestern Morgen haben Beamte der Bundespolizei an der Tank-und Rastanlage Renchtal an der BAB 5 einen rumänischen Staatsangehörigen festgestellt. Gegen den 18-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges. Der Mann wurde gestern Nachmittag dem zuständigen Richter beim Amtsgericht vorgeführt und anschließend in das Gefängnis eingeliefert. Eine weitere Festnahme erfolgte ...

mehr