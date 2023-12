Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Silvester 2023

Präsidialbereich (ots)

Auch 2023 ist uns die Sicherheit an Silvester ein wichtiges Anliegen. Obwohl die Feierlichkeiten in den vergangenen Jahren im Bereich des PP Rheinpfalz weitestgehend friedlich verliefen, haben wir uns erneut intensiv auf den Jahreswechsel vorbereitet und sind in der Silvesternacht für Ihre Sicherheit im Einsatz.

Unsere Einsatzkräfte werden in der gesamten Vorder- und Südpfalz verstärkt Präsenz zeigen. Vor allem an Orten, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, sind wir für Sie da. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen gerne an.

Damit alle auch nach dem Feiern wieder sicher nach Hause kommen, führen wir verstärkt Verkehrskontrollen durch. Denn wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Leider kommt es immer wieder bei unsachgemäßem Umgang mit Silvesterfeuerwerk zu Verletzungen und Unglücksfällen. Deshalb möchten wir Sie auf die Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz (LKA) unter https://s.rlp.de/XFRTl hinweisen, in der die Sprengstoffexperten des LKA Tipps zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk geben.

Unsere Kolleginnen und Kollegen setzen sich mit großem Engagement für Ihre Sicherheit ein, um allen Bürgerinnen und Bürgern einen fröhlichen und unbeschwerten Abend zu ermöglichen. Uns ist dabei besonders wichtig, an einen friedlichen und respektvollen Umgang miteinander zu appellieren.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Jahreswechsel und einen guten sowie sicheren Start ins Jahr 2024.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell