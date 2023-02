Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Grauer Kleinwagen gesucht

Lippstadt (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 07:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Cappeltor. Ein 48-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem Pedelec die Beckumer Straße und bog nach rechts in die Straße Cappeltor ab. Zeitgleich befuhr ein grauer Kleinwagen die Möllerstraße in Richtung Cappeltor und missachtete im Einmündungsbereich den vorfahrtberechtigten 48-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Lippstädter auf die Straße geschleudert wurde und in Folge des Sturzes leichte Verletzungen erlitt. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.(dk)

