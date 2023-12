POL-PPRP: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Die Polizei Ludwigshafen wurde am Mittwochnachmittag (27.12.2023, gegen 16:30 Uhr) zu einer Schlägerei in einen Discounter in der Bismarckstraße gerufen. Polizeikräfte konnten vor Ort einen 31-Jährigen und einen 37-Jährigen kontrollieren, die zuvor im Markt in Streit geraten waren. Beide wollten der Polizei gegenüber nicht angeben, was geschehen war. Durch Zeugen konnte in Erfahrung gebracht ...

mehr