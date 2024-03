POL-MA: Horrenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Brandgeruch Einkaufsmarkt geräumt - PM1

Wiesloch (ots) - Am Dienstag ereignete sich um 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Heidelberger Straße, an dem drei Pkw's beteiligt waren. Eine 66-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Heidelberger Straße in Richtung Ringstraße. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte sie mit einem Hyundai einer 31-Jährigen. ...

