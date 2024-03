Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit verletzten Personen

PM Nr. 3

Wiesloch (ots)

Am Dienstag ereignete sich um 12:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Heidelberger Straße, an dem drei Pkw's beteiligt waren. Eine 66-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Heidelberger Straße in Richtung Ringstraße. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte sie mit einem Hyundai einer 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 66-Jährige mit ihrem Pkw in ein geparktes Auto, einen VW, geschoben.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro im vierstelligen Bereich. Der Fiat und der Hyundai mussten abgeschleppt werden.

Beide Frauen kamen verletzt in eine nahegelegene Klinik und werden dort noch behandelt. Das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell