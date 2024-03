Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus LKW-Tank abgezapft - Zeugenaufruf

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft zapfte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Parkplatz Bandholz an der BAB 5 bei Walldorf von einem dort abgestellten LKW etwa 350 Liter Diesel ab. Der 65-jährige LKW-Fahrer schlief währenddessen in seinem Führerhaus und bekam von diesem Vorgang nichts mit. Als er gegen 03:30 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte fest, dass sein Tank leer war. Die Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf sicherte Spuren am Tatort und übernahm die Ermittlungen. Die Polizei bittet unter 06227358260 um Hinweise, die zur Identifikation der Täter oder möglicherweise benutzen Fahrzeugen führen könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell