Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 27-Jähriger fährt gegen Tunnelwand und verursacht Sachschaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag um kurz nach Mitternacht fuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer womöglich aufgrund von Unachtsamkeit gegen die Tunnelwand des Schloßbergtunnels in der Grundelbachstraße. Durch den Zusammenstoß entstand an dem BMW ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro. Die Tunnelwand wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht genau beziffern. Glücklicherweise wurde der 27-Jährige durch den Aufprall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell