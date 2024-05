Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 17./18.05.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 30-Jähriger aus Aurich wurde am Samstag, gegen 00.40 Uhr, im Innenstadtbereich von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw unter Alkoholeinfluss geführt wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Weiterhin zeigte ein Vortest auf berauschende Mittel positive Werte. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 17.20 Uhr, wird durch eine Polizeistreife in der Tjüchkampstraße ein 24-jähriger Fahrer eines Kraftrades kontrolliert. Bei der durchgeführten Kontrolle des jungen Mannes aus Südbrookmerland wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland- Pedelecfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt Im Begegnungsverkehr auf dem Fahrradweg der Neuen Straße kommt es zu einer Kollision zwischen zwei Pedelecfahrern. Durch den folgenden Sturz zog sich die 73-jährige Frau aus Butjadingen leichte Verletzungen zu. Der 30-jährige Beteiligte aus Aurich blieb unverletzt. An den Pedelecs konnten augenscheinlich keine Schäden festgestellt werden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Norden - Am Freitag gegen 13:05 Uhr ist bei der Polizei ein Hinweis eingegangen, der sich auf einen Pkw-Fahrer mit auffälliger Fahrweise bezog. So sollte der Fahrer die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtet und dadurch fast einen Zusammenstoß verursacht haben. Polizeibeamte konnten den 44-jährigen Fahrer des Pkw überprüfen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Vor Ort pustete er über 2 Promille. Dem aus der Samtgemeinde Brookmerland stammenden Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 44-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Diebstahl aus Pkw Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, beobachtet ein aufmerksamer Friedeburger, wie zwei Männer auf einem unbewohnten Grundstück in der Straße "Etzeler Alter Postweg" herumliefen. Nachdem die beiden Männer durch den 47-jährigen Friedeburger angesprochen wurden, flüchteten sie. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den von den beiden Männern genutzten Pkw feststellen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten. In dem Pkw konnte Aufbruchwerkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Darüber hinaus konnten Hinweise auf die Beschuldigten, ein 19- und ein 30-jähriger Friedeburger, erlangt werden. Die beiden Männer müssen sich jetzt wegen diverser Straftaten verantworten.

